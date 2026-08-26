За школами Николаева закрепили новые территории обслуживания

В Николаеве утвердили зоны обслуживания школ города. Иллюстративное фото НикВести

За школами, гимназиями и лицеями Николаева закрепили зоны обслуживания. В управлении образования связали это с соблюдением норм закона и доступностью образовательных учреждений для детей. Всего речь идет о 59 учебных заведениях.

Это решение сегодня, 26 августа, принял исполком Николаевского горсовета, сообщают «НикВести».

Заместитель начальника управления образования Николаева Светлана Макарова рассказала членам исполкома, что в соответствии с законом у всех учебных заведений с начальным и базовым общим средним образованием должна быть территория обслуживания.

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— Поэтому мы сегодня перераспределили территории, чтобы наши лицеи, имеющие в своём составе начальные школы и гимназические классы, имели территории обслуживания. Это необходимо для обеспечения доступности качественного образования для детей, — отметила Светлана Макарова.

У членов исполкома не было вопросов, поэтому решение одобрили.

Напомним, исполком определил, какие школы будут работать очно и дистанционно в Николаеве. Учебный год в школах продлится с 1 сентября по 30 июня. Обучение будет проходить в трех форматах — очном, дистанционном, смешанном — в зависимости от ситуации с безопасностью. В случае необходимости формат могут изменить в течение года.

Весной управление образования прогнозировало, что к 1 сентября в Николаеве ожидается 2,5 тысячи первоклассников.