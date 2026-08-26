Сенкевич и Решетилов продемонстрировали «молодежному конгрессмену» готовность школ Николаева к 1 сентября
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов и мэр города Александр Сенкевич продемонстрировали областному председателю молодежного конгресса готовность школ к началу учебного года.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Чиновники проверили несколько городских учебных заведений. Вместе с ними школы осмотрели вице-мэр Сергей Коренев, заместители главы ОГА Александр Трайтли и Валентин Гайдаржи, а также председатель Николаевского регионального молодежного конгресса Евгений Евсюков, который представляет интересы молодежи области и должен обобщать ее предложения для дальнейшего представления на областном и всеукраинском уровнях.
Конгресс должен обеспечивать взаимодействие молодежи с органами власти и привлекать её к формированию управленческих решений.
Вместе с присутствующими они осмотрели укрытия и пищеблоки в школах. В обеих школах подрядчики еще не завершили ремонтные работы по их обустройству: в первом случае пищеблок планируют достроить до конца августа, а второй — удастся запустить к октябрю.
Георгий Решетилов попросил мэра Александра Сенкевича держать этот вопрос на личном контроле, чтобы уложиться в сроки.
— Качественное и полноценное питание школьников сегодня является одним из государственных приоритетов, и наша задача — обеспечить его надлежащую реализацию на уровне области и общин, — отметил Георгий Решетилов.
Выполнение поставленных задач еженедельно должны контролировать Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли.
Напомним, Евгения Евсюкова избрали председателем Николаевского регионального молодежного конгресса 23 июня во время учредительного собрания. Он был единственным кандидатом на эту должность, и его кандидатуру поддержало большинство делегатов. Ранее Евсюков возглавлял Молодежный совет при Николаевской ОГА.
7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОВА Георгия Решетилова.
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