 Сенкевич и Решетилов продемонстрировали «молодежному конгрессмену» готовность школ Николаева к 1 сентября

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Сенкевич и Решетилов продемонстрировали «молодежному конгрессмену» готовность школ Николаева к 1 сентября

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСенкевич, Решетилов и молодой конгрессмен проверили готовность школ Николаева к 1 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов и мэр города Александр Сенкевич продемонстрировали областному председателю молодежного конгресса готовность школ к началу учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Чиновники проверили несколько городских учебных заведений. Вместе с ними школы осмотрели вице-мэр Сергей Коренев, заместители главы ОГА Александр Трайтли и Валентин Гайдаржи, а также председатель Николаевского регионального молодежного конгресса Евгений Евсюков, который представляет интересы молодежи области и должен обобщать ее предложения для дальнейшего представления на областном и всеукраинском уровнях.

Конгресс должен обеспечивать взаимодействие молодежи с органами власти и привлекать её к формированию управленческих решений.

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСенкевич, Решетилов и член молодежного конгресса проверили готовность школ Николаева к 1 сентября. Фото: Николаевская ОГА
Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСенкевич, Решетилов и молодой конгрессмен проверили готовность школ Николаева к 1 сентября. Фото: Николаевская ОГА
Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСенкевич, Решетилов и молодой конгрессмен проверили готовность школ Николаева к 1 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Вместе с присутствующими они осмотрели укрытия и пищеблоки в школах. В обеих школах подрядчики еще не завершили ремонтные работы по их обустройству: в первом случае пищеблок планируют достроить до конца августа, а второй — удастся запустить к октябрю.

Георгий Решетилов попросил мэра Александра Сенкевича держать этот вопрос на личном контроле, чтобы уложиться в сроки.

Терміни виконання робіт Георгій Решетілов просив контролювати особисто мера. Фото: Миколаївська ОВАГеоргий Решетилов попросил мэра лично контролировать сроки выполнения работ. Фото: Николаевская ОГА

— Качественное и полноценное питание школьников сегодня является одним из государственных приоритетов, и наша задача — обеспечить его надлежащую реализацию на уровне области и общин, — отметил Георгий Решетилов.

Выполнение поставленных задач еженедельно должны контролировать Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли.

Олександр Трайтлі. Фото: Миколаївська ОВААлександр Трайтли. Фото: Николаевская ОГА
Валентин Гайдаржи. Фото: Миколаївська ОВАВалентин Гайдаржи. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, Евгения Евсюкова избрали председателем Николаевского регионального молодежного конгресса 23 июня во время учредительного собрания. Он был единственным кандидатом на эту должность, и его кандидатуру поддержало большинство делегатов. Ранее Евсюков возглавлял Молодежный совет при Николаевской ОГА.

7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОВА Георгия Решетилова.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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