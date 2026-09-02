 В Николаеве на круглосуточную охрану зоопарка планируют потратить ₴4 млн в течение 2027 года

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Главная Новости Самоуправление 7:00, 02 сентября, 2026

В Николаеве на круглосуточную охрану зоопарка планируют потратить ₴4 млн в течение 2027 года

Миколаївський зоопарк, квітень 2026 року. Фото: НикВести, Сергій ОвчаришинНиколаевский зоопарк, апрель 2026 года. Фото: НикВести, Сергей Овчаришин

Николаевский зоопарк ищет подрядчика, который будет круглосуточно охранять его территорию и объекты в течение 2027 года. На это готовы потратить 3,9 миллиона гривен.

Об этом пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Охрана должна работать круглосуточно на восьми постах: семь расположены на территории зоопарка, ещё один — пост начальника караула. Один из постов будет отвечать за видеонаблюдение. Охранники будут следить за камерами и должны реагировать на происшествия на территории зоопарка.

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Под охраной будут находиться животные в открытых вольерах, здания, сооружения, автомобили и другое имущество зоопарка. Охранники также должны контролировать вход и въезд на территорию и не допускать посторонних к закрытым объектам.

Кроме того, они будут постоянно патрулировать территорию. В документации прописаны отдельные маршруты между вольерами и другими объектами. Например, один из маршрутов проходит мимо медвежьего вольера, «Острова зверей», вольеров волков, дикобразов и других животных.

В дни, когда в зоопарке ожидается много посетителей или проводятся праздничные мероприятия, охранная компания должна быть готова за свой счет увеличить количество охранников в дневное время до десяти. В случае нарушений они должны вызвать полицию, а при пожаре — пожарных и уведомить администрацию зоопарка.

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Напомним, жители Николаева пожаловались на парковку в зеленой зоне возле зоопарка. Теперь коммунальщики начнут устанавливать там дополнительные боларды, которые перекроют въезд транспорта на газон.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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