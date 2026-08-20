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Главная Новости Общество 13:04, 20 августа, 2026

«Школьный набор»: местный бизнес может привлечь новых покупателей

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: diia.gov.ua«Пакет школьника»: местный бизнес может привлечь новых покупателей. Фото: diia.gov.ua

Магазины школьных принадлежностей, детской одежды и обуви, индивидуальные предприниматели, универсальные магазины и крупные маркетплейсы могут принимать оплату средствами программы «Пакет школьника».

Об этом сообщили в Николаевском областном совете.

Для этого не требуется проходить отдельную регистрацию в программе. Главное — чтобы платежный терминал продавца был настроен на соответствующий MCC-код:

  • Школьные принадлежности, книги и канцелярские товары (MCC 5192, 5942, 5943, 5945)
  • Одежда, обувь и товары для спорта (MCC 5641, 5651, 5661, 5941)
  • Электроника и гаджеты для обучения (MCC 5732)
  • Медицинские услуги, аптеки и здоровье ребенка (MCC 5912, 8042, 8043, 8011, 8031, 8049, 8062, 8099, 4119, 8050, 7297)
  • Развитие, кружки, развлечения и спорт (MCC 8299, 8351, 7997, 7991, 7996, 7998)
  • Продукты питания и супермаркеты (MCC 5310, 5411, 5451, 5499)

То есть возможность принимать «детские» выплаты зависит прежде всего от настроек терминала, а не от формального включения бизнеса в отдельный перечень.

Это касается как магазинов, так и маркетплейсов — при условии, что их терминалы имеют соответствующие MCC-коды и соответствуют правилам банка-эквайера и платежных систем.

Для бизнеса это возможность привлечь новых клиентов, а для родителей — больше свободы выбора, где приобрести необходимые для ребенка товары.

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Чтобы покупатели сразу знали, что в вашем магазине можно расплатиться средствами «Пакет школьника», можно использовать информационный стикер от Минсоцполитики. Его можно разместить как в физическом магазине, так и в интернет-магазине.

Готовые наклейки доступны по ссылке.

«Пакет школьника» — это не только поддержка семей, но и возможность для украинского бизнеса привлечь новых покупателей.

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: Миколаївська обласна рада«Пакет школьника»: местный бизнес может привлечь новых покупателей. Фото: Николаевский областной совет

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделит 41,1 миллиона гривен на обустройство образовательной среды и обеспечение резервного энергоснабжения учебных заведений в прифронтовых регионах. Эти средства были собраны через UNITED24.

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Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: Николаевский областной совет

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