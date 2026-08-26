«Сливал нечистоты прямо за домами», — жители Терновки пожаловались на ассенизатора

Ассенизатор сбрасывал нечистоты за домами в Корабельном районе Николаева. Скриншот из видео Анны Григорьевой

В Николаеве жители Терновки заявили о незаконном сбросе канализационных стоков за жилыми домами.

Видео, на котором видно ассенизационную машину во время слива бытовых отходов, опубликовала жительница района Анна Григорьева в групп е«Терновский Базар».

По её словам, водитель ассенизатора систематически сбрасывает нечистоты на дороге между домами и Киевской трассой.

Автор поста также отметила, что раньше машина якобы ездила к старому песчаному карьеру, однако на этот раз слив происходил непосредственно вблизи жилых домов

— Будет написано заявление в полицию и переданы видеодоказательства, — отметила Анна Григорьева.

В комментариях жители советовали обратиться в городской контакт-центр, чтобы ситуацией занялись соответствующие службы. Анна Григорьева ответила, что уже обращалась в контакт-центр ещё три недели назад, однако на момент её комментария обращение ещё не было рассмотрено.

На ассенизационной машине указан государственный номер АИ 2540 РА и контактный номер телефона. Другой пользователь группы Валерий Савенко сообщил, что автомобиль зарегистрирован в Белой Церкви.

Ассенизатор сливал нечистоты за домами в Корабельном районе Николаева. Скриншот из видео Анны Григорьевой Ассенизатор сливал нечистоты за домами в Корабельном районе Николаева. Скриншот из видео Анны Григорьевой

Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая ещё в середине июня. Но сточные воды до сих пор не откачали.