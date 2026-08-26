«Сливал нечистоты прямо за домами», — жители Терновки пожаловались на ассенизатора
-
- Алина КвиткоРепортер
-
-
В Николаеве жители Терновки заявили о незаконном сбросе канализационных стоков за жилыми домами.
Видео, на котором видно ассенизационную машину во время слива бытовых отходов, опубликовала жительница района Анна Григорьева в групп е«Терновский Базар».
По её словам, водитель ассенизатора систематически сбрасывает нечистоты на дороге между домами и Киевской трассой.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Автор поста также отметила, что раньше машина якобы ездила к старому песчаному карьеру, однако на этот раз слив происходил непосредственно вблизи жилых домов
— Будет написано заявление в полицию и переданы видеодоказательства, — отметила Анна Григорьева.
В комментариях жители советовали обратиться в городской контакт-центр, чтобы ситуацией занялись соответствующие службы. Анна Григорьева ответила, что уже обращалась в контакт-центр ещё три недели назад, однако на момент её комментария обращение ещё не было рассмотрено.
На ассенизационной машине указан государственный номер АИ 2540 РА и контактный номер телефона. Другой пользователь группы Валерий Савенко сообщил, что автомобиль зарегистрирован в Белой Церкви.
Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая ещё в середине июня. Но сточные воды до сих пор не откачали.
Последние новости про: Жалоба
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести