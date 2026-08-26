 Жителей Николаева и Вознесенска приглашают освоить новую профессию

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Главная Новости Общество 17:24, 26 августа, 2026

Жителей Николаева и Вознесенска приглашают освоить новую профессию

Майстерня. Ілюстративне фото: Центр Підтримки БізнесуМастерская. Иллюстративное фото: Центр поддержки бизнеса

Безработные люди с инвалидностью из Николаева и Вознесенска могут бесплатно пройти краткосрочное профессионально-техническое обучение. Участникам предлагают освоить одну из семи профессий, а часть программ предусматривает возможность трудоустройства.

Об этом сообщили в Центре поддержки бизнеса.

В Николаеве можно обучаться по следующим направлениям: швея, оператор станков с программным управлением, водитель категории B, столяр мебельного производства, младшая медицинская сестра или медицинский брат по уходу за больными, повар или кондитер, а также компьютерная грамотность и компьютерное администрирование.

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Для жителей Вознесенской громады доступны два направления — обучение на швею и оператора станков с программным управлением.

Обучение будет сочетать теорию с практикой на предприятиях. В зависимости от выбранного курса участники смогут получить диплом, частичную квалификацию или шанс на трудоустройство в компаниях-партнерах.

Для начала обучения по каждому направлению должна быть сформирована группа не менее чем из пяти человек. Для участников, которые в этом нуждаются, обещают обеспечить доступность помещений, сопровождение и адаптированные учебные материалы.

Регистрация является первым этапом отбора и не означает автоматического зачисления в программу.

Отмечается, что проект реализуется Украинской ассоциацией центров поддержки бизнеса совместно с партнерами в рамках Программы экономической устойчивости Украины при поддержке Швейцарии.

Напомним, что в Николаевской области за год спрос на вакансии снизился на 44%, а за месяц — на 27%, несмотря на то, что количество объявлений выросло на 12%, а зарплаты повысились на 15%. Подобное несоответствие между работодателями и соискателями наблюдается и в других прифронтовых регионах.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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