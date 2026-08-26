 В Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году

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Главная Новости Общество 17:05, 26 августа, 2026

В Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В среду, 26 августа, исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов вместе с мэром Николаева Александром Сенкевичем проверили готовность учебных заведений города к началу нового учебного года.

Вместе с ними учебные заведения посетили заместители начальника Николаевской ОВА Александр Трайтли и Валентин Гайдаржи, а также председатель Николаевского регионального молодежного конгресса Евгений Евсюков.

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОВА
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОГА
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОГА

Основное внимание во время проверки уделили вопросам безопасности и организации горячего питания школьников. В частности, проверили состояние укрытий и ход обновления пищеблоков.

— Готовность школ принять детей на обучение 1 сентября и обеспечить их всем необходимым является приоритетной задачей. Первоочередной вопрос — безопасность. Убежища должны соответствовать всем необходимым требованиям. Особое внимание уделяется организации горячего питания. Качественное и полноценное питание школьников сегодня является одним из государственных приоритетов, и наша задача — обеспечить его надлежащую реализацию на уровне области и общин, — отметил Георгий Решетилов.

В двух учебных заведениях, которые осмотрели, продолжается обновление пищеблоков. На одном из объектов работы уже находятся на завершающем этапе. Совместно с городскими властями и подрядчиком поставили задачу максимально ускорить их, чтобы пищеблок заработал уже с 1 сентября.

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОГА
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОГА
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году. Фото: Николаевская ОГА

На втором объекте работы ещё продолжаются. Завершить их должны до 1 октября с соблюдением всех требований к качеству. К этому времени школьники должны быть обеспечены горячим питанием.

Георгий Решетилов подчеркнул необходимость соблюдения установленных сроков и качества выполнения работ и попросил мэра Николаева держать этот вопрос под личным контролем.

Также заместителям начальника Николаевской ОГА Александру Трайтли и Валентину Гайдаржи, а также департаменту образования и науки ОГА поручено организовать еженедельный мониторинг выполнения поставленных задач.

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Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: Николаевская ОВА

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