В Николаеве проверили готовность учебных заведений к новому учебному году
- Пресс-релиз
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- Николаевская ОВА
В среду, 26 августа, исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов вместе с мэром Николаева Александром Сенкевичем проверили готовность учебных заведений города к началу нового учебного года.
Вместе с ними учебные заведения посетили заместители начальника Николаевской ОВА Александр Трайтли и Валентин Гайдаржи, а также председатель Николаевского регионального молодежного конгресса Евгений Евсюков.
Основное внимание во время проверки уделили вопросам безопасности и организации горячего питания школьников. В частности, проверили состояние укрытий и ход обновления пищеблоков.
— Готовность школ принять детей на обучение 1 сентября и обеспечить их всем необходимым является приоритетной задачей. Первоочередной вопрос — безопасность. Убежища должны соответствовать всем необходимым требованиям. Особое внимание уделяется организации горячего питания. Качественное и полноценное питание школьников сегодня является одним из государственных приоритетов, и наша задача — обеспечить его надлежащую реализацию на уровне области и общин, — отметил Георгий Решетилов.
В двух учебных заведениях, которые осмотрели, продолжается обновление пищеблоков. На одном из объектов работы уже находятся на завершающем этапе. Совместно с городскими властями и подрядчиком поставили задачу максимально ускорить их, чтобы пищеблок заработал уже с 1 сентября.
На втором объекте работы ещё продолжаются. Завершить их должны до 1 октября с соблюдением всех требований к качеству. К этому времени школьники должны быть обеспечены горячим питанием.
Георгий Решетилов подчеркнул необходимость соблюдения установленных сроков и качества выполнения работ и попросил мэра Николаева держать этот вопрос под личным контролем.
Также заместителям начальника Николаевской ОГА Александру Трайтли и Валентину Гайдаржи, а также департаменту образования и науки ОГА поручено организовать еженедельный мониторинг выполнения поставленных задач.
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