 В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей

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Главная Новости Общество 11:01, 27 августа, 2026

В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей

Через ремонт мереж у Баштанському районі тимчасово відключать газ. Ілюстративне фото: НикВестиВ связи с ремонтом сетей в Баштанском районе временно отключат газ. Иллюстративное фото: НикВести

В селе Новоегоровка Баштанского района временно приостановят газоснабжение из-за плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях.

Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».

Газа не будет с 09:00 2 сентября до 16:00 11 сентября на следующих улицах:

  • ул. Новая,

  • ул. Молодежная,

  • ул. Мира,

  • ул. Железнодорожная,

  • ул. Зеленая,

  • ул. Школьная,

  • ул. Федорова,

  • ул. Огородная,

  • ул. Степная,

  • ул. Солдатская

  • часть ул. Л. Украинки.

«Работы проводятся для обеспечения надлежащего технического состояния сетей и безопасной подачи природного газа потребителям. Газоснабжение будет восстановлено по мере выполнения запланированных работ», — говорится в сообщении.

Жителей просят закрыть краны на газопроводах и обеспечить доступ сотрудников «Газмережи» к приборам в домах и квартирах, чтобы можно было возобновить газоснабжение.

«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет осуществляться при наличии жильцов в их домах и квартирах», — добавили в «Газмережах».

Напомним, в июле в Николаевской области в Баштанке почти на три недели приостанавливали газоснабжение из-за ремонтных работ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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