В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей

В связи с ремонтом сетей в Баштанском районе временно отключат газ. Иллюстративное фото: НикВести

В селе Новоегоровка Баштанского района временно приостановят газоснабжение из-за плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях.

Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».

Газа не будет с 09:00 2 сентября до 16:00 11 сентября на следующих улицах:

ул. Новая,

ул. Молодежная,

ул. Мира,

ул. Железнодорожная,

ул. Зеленая,

ул. Школьная,

ул. Федорова,

ул. Огородная,

ул. Степная,

ул. Солдатская

часть ул. Л. Украинки.

«Работы проводятся для обеспечения надлежащего технического состояния сетей и безопасной подачи природного газа потребителям. Газоснабжение будет восстановлено по мере выполнения запланированных работ», — говорится в сообщении.

Жителей просят закрыть краны на газопроводах и обеспечить доступ сотрудников «Газмережи» к приборам в домах и квартирах, чтобы можно было возобновить газоснабжение.

«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет осуществляться при наличии жильцов в их домах и квартирах», — добавили в «Газмережах».

Напомним, в июле в Николаевской области в Баштанке почти на три недели приостанавливали газоснабжение из-за ремонтных работ.