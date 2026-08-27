В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В селе Новоегоровка Баштанского района временно приостановят газоснабжение из-за плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях.
Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».
Газа не будет с 09:00 2 сентября до 16:00 11 сентября на следующих улицах:
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ул. Новая,
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ул. Молодежная,
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ул. Мира,
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ул. Железнодорожная,
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ул. Зеленая,
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ул. Школьная,
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ул. Федорова,
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ул. Огородная,
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ул. Степная,
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ул. Солдатская
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часть ул. Л. Украинки.
«Работы проводятся для обеспечения надлежащего технического состояния сетей и безопасной подачи природного газа потребителям. Газоснабжение будет восстановлено по мере выполнения запланированных работ», — говорится в сообщении.
Жителей просят закрыть краны на газопроводах и обеспечить доступ сотрудников «Газмережи» к приборам в домах и квартирах, чтобы можно было возобновить газоснабжение.
«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет осуществляться при наличии жильцов в их домах и квартирах», — добавили в «Газмережах».
Напомним, в июле в Николаевской области в Баштанке почти на три недели приостанавливали газоснабжение из-за ремонтных работ.
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