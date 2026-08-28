Без дождей и до +32°С: в Николаевской области предупреждают об опасности пожаров
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаеве и на большей части территории области с 29 по 31 августа ожидается жаркая и сухая погода, которая может способствовать возникновению и распространению пожаров.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.
«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.
В частности, 29 августа в Николаевской области будет ясно. Температура воздуха днем составит от +27 °С до +32 °С, в Николаеве — от +29 °С до +31 °С. Ночью температура в области опустится до 13–18 °С, в городе — от +15 °С до +17 °С.
Кроме того, 30 и 31 августа в области ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух будет прогреваться от +26°С до +31°С, ночью температура составит от +14°С до +19°С.
По прогнозу синоптиков, с 29 по 31 августа на территории Николаевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением являются западные и северо-западные районы области, где уровень пожарной опасности будет ежедневно повышаться — с 1-го до 3-го класса.
Напомним, 6 августа в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8 °C. Это на 0,7 °C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.
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