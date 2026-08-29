В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В пятницу, 28 августа, в Софиевской общине проходили патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Мероприятие организовал Софиевский сельский совет при поддержке Николаевского областного совета, Баштанской районной военной администрации и при участии Николаевской областной военной администрации и глав общин.

Как сообщили в Николаевском областном совете, целью мероприятия является почтение памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также формирование и укрепление национально-патриотического сознания и социально-психологической адаптации ветеранов.

Всего в соревнованиях приняли участие около 100 человек. Особое значение мероприятию придало участие команд из трёх городов-героев Николаевской области — Николаева, Вознесенска и Баштанки.

Участников приветствовали председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик и его первый заместитель Игорь Щербина, исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, начальник Первомайской городской военной администрации Иван Кухта, начальник Баштанской районной военной администрации Владислав Дмитрив, мэр Вознесенска Евгений Величко, депутат облсовета Александр Мосин, советник председателя облсовета по поддержке ветеранов Вероника Гнатюк, председатель Ассоциации футбола в Николаевской и Херсонской областях Александр Балакин, председатель правления ОО «Украинский ветеранский центр» Дмитрий Гнатюк, представители Всеукраинского народного благотворительно-патриотического проекта «Мой Дом — Украина» и Общества Красного Креста Украины в Николаевской области.

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет В Николаевской области прошли патриотически-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

Турнирная программа мероприятия включала следующие дисциплины:

Плавание: пловцы испытывали свои силы на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем, в командной эстафете 4×25 м, а также в подводном плавании.

Мини-футбол: шесть команд, разделенных на две группы, боролись за первенство на поле в составе по 7 игроков.

Дартс и стрельба из лука: в этих дисциплинах команды соревновались в сосредоточенности и точности.

Также отдельно состоялся товарищеский матч между командами воинских частей, в состав которых вошли ветераны.

«Самое ценное на таких мероприятиях — это живые эмоции, искреннее общение и возможность немного отвлечься и отдохнуть. Мы стремимся создавать атмосферу, где защитники чувствуют себя среди своих и знают, что их опыт и вклад всегда ценятся», — отметил Антон Табунщик.

Кроме того, для присутствующих подготовили насыщенную развлекательную программу, которая включала игру в петанк, рыбалку, концерт и полевую кухню. Особое внимание привлекла тематическая выставка книг от Всеукраинского народного благотворительно-патриотического проекта «Мой Дом — Украина» (основатели — Татьяна Гриненко и Борис Билык). В экспозиции были представлены издания, ставшие результатом более одиннадцати лет неустанного труда. Каждая из этих книг содержит живые свидетельства мужества и хранит имена современных героев, ставших символами борьбы Украины за свободу.

По завершении соревнований все участники были награждены кубками, медалями и дипломами.

Завершением спортивного дня стал благотворительный матч с участием глав общин и руководства области, организованный совместно с Ассоциацией футбола Николаевской области. Сочетая спортивный азарт, командный дух и единство, участникам удалось объединиться ради доброго дела — во время игры были собраны средства, которые в ближайшее время будут направлены на нужды наших защитников и защитниц.

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотически-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотически-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотически-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области прошли патриотическо-спортивные соревнования «Игры Непокоренных». Фото: Николаевский областной совет