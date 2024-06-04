У період з січня по травень 1953 людини, що проживають у Первомайському районі, Миколаївської області, мали статус безробітного.
Про це заявив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський в ході брифінгу 4 червня, пишуть «НикВести».
За словами Сергія Саковського, з майже двох тисяч безробітних на Первомайщині 205 — внутрішньопереміщені особи, ще 19 людей – учасники бойових дій. Допомогу по безробіттю отримали 846 людей, в тому числі 134 переселенця та 14 колишніх військовослужбовців.
Протягом п’яти місяців 292 людини змогли знайти роботу, в тому числі 21 внутрішньопереміщена особа та 5 ветеранів.
У жовні минулого року повідомляли, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.
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У період з січня по травень 1953 людини, що проживають у Первомайському районі, Миколаївської області, мали статус безробітного.
Про це заявив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський в ході брифінгу 4 червня, пишуть «НикВести».
За словами Сергія Саковського, з майже двох тисяч безробітних на Первомайщині 205 — внутрішньопереміщені особи, ще 19 людей – учасники бойових дій. Допомогу по безробіттю отримали 846 людей, в тому числі 134 переселенця та 14 колишніх військовослужбовців.
Протягом п’яти місяців 292 людини змогли знайти роботу, в тому числі 21 внутрішньопереміщена особа та 5 ветеранів.
У жовні минулого року повідомляли, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.
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