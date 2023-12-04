У Баштанському районі Миколаївщини фінансову допомогу за програмою «єВідновлення» виплатили 433 домогосподарствам. Сума виплат склала 38 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу розповів начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, повідомляє кореспондент «НикВести».

Загалом, у Баштанському районі під час повномасштабної війни пошкоджень зазнало понад 4,8 тисячі обʼєктів приватної власності. На відшкодування збитків за програмою «єВідновлення» заяву подало усього 834 домогосподарства. Як і в більшості деокупованих населених пунктах люди стикаються з проблемою відсутності документів на право власності.

— На превеликий жаль є певна проблематика, тому що люди, переважно у сільській місцевості, а Баштанський район є в більшості сільським районом, відсутні документи, — розповів Владислав Дмитрів.

За його словами, сьогодні територіальні громади району в рамках програми «Турбота» допомагають населенню з відновленням необхідних документів. Так, у Березнегуватській ОТГ в рамках програми було виділено 500 тисяч гривень.

— Сьогодні є ряд ОТГ, які виділили під програму «Турбота» кошти для того, щоб все таки поновити документи саме пільговим категоріям, які найбільше цього потребують. Ця програма сьогодні передбачена, до прикладу, у Березнегуватській ОТГ, яка перебувала на межі зіткнення. Там є населені пункти, де сьогодні зруйновано майже 94% приватного сектору. Саме в ній прийнята ця програма і виділено 500 тисяч гривень для відновлення документів, — зазначив голова РВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вознесенська міська рада допомагає власникам зруйнованих або пошкоджених внаслідок російської агресії будинків відновлювати документи, які підтверджують право власності. В рамках проекту міськрада виділила 60 тисяч гривень.

Також у селі Киселівка Первомайської ОТГ в Миколаївській області близько 60% жителів не мають документів, які б підтвердили їх право на будинок. Через це вони не можуть подати заявку на компенсацію від держави за пошкодження або руйнування, спричинені російськими обстрілами.

Навесні в Миколаївській ОВА пояснили, як відновити знищені або втрачені документи на право власності.

Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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