Для отримання компенсації від держави за зруйноване майно, українцям необхідно надати документ, який підтверджує право власності. Однак через руйнування будинків багато українців втратили документи, включаючи вище згаданий.

У разі втрати документа на право власності, видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством юстиції України розробили інфографіку щодо порядку відновлення знищених або втрачених документів на право власності пошкодженого/зруйнованого житла.

Якщо у вас виникли проблеми з відновленням документів, звертайтеся на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Також скористатися порадами юристів можна через Telegram-бот: @LegalAidUkraineBot.

Матеріал надано пресслужбою Миколаївської обласної військової адміністрації