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Для отримання компенсації від держави за зруйноване майно, українцям необхідно надати документ, який підтверджує право власності. Однак через руйнування будинків багато українців втратили документи, включаючи вище згаданий.
У разі втрати документа на право власності, видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством юстиції України розробили інфографіку щодо порядку відновлення знищених або втрачених документів на право власності пошкодженого/зруйнованого житла.
Якщо у вас виникли проблеми з відновленням документів, звертайтеся на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
Також скористатися порадами юристів можна через Telegram-бот: @LegalAidUkraineBot.
Матеріал надано пресслужбою Миколаївської обласної військової адміністрації
Для отримання компенсації від держави за зруйноване майно, українцям необхідно надати документ, який підтверджує право власності. Однак через руйнування будинків багато українців втратили документи, включаючи вище згаданий.
У разі втрати документа на право власності, видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством юстиції України розробили інфографіку щодо порядку відновлення знищених або втрачених документів на право власності пошкодженого/зруйнованого житла.
Якщо у вас виникли проблеми з відновленням документів, звертайтеся на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
Також скористатися порадами юристів можна через Telegram-бот: @LegalAidUkraineBot.
Матеріал надано пресслужбою Миколаївської обласної військової адміністрації