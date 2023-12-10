Миколаївська ОВА планує замовити 150 ноутбуків Acer. На це адміністрація запланувала 3 мільйони гривень.

Відповідний тендер було оприлюднено на сайті публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Тендерною документацією передбачено, що ноутбуки мають бути новими, не раніше 2022 року випуску, з гарантією не менше 12 місяців з моменту поставки замовнику.

Виходячи з запланованої суми, вартість одного ноутбуку має складати не більше 20 тисяч гривень.

Переможець тендеру має поставити товар до 25 грудня цього року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що управління з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА придбало три ноутбуки за 80 тисяч 850 гривень.

раніше міжнародні партнери передали ноутбуки для працівників ЦНАПу та інших органів місцевого самоврядування Миколаєва.