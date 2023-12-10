Миколаївська ОВА планує замовити 150 ноутбуків Acer. На це адміністрація запланувала 3 мільйони гривень.
Відповідний тендер було оприлюднено на сайті публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».
Тендерною документацією передбачено, що ноутбуки мають бути новими, не раніше 2022 року випуску, з гарантією не менше 12 місяців з моменту поставки замовнику.
Виходячи з запланованої суми, вартість одного ноутбуку має складати не більше 20 тисяч гривень.
Переможець тендеру має поставити товар до 25 грудня цього року.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що управління з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА придбало три ноутбуки за 80 тисяч 850 гривень.
раніше міжнародні партнери передали ноутбуки для працівників ЦНАПу та інших органів місцевого самоврядування Миколаєва.
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Миколаївська ОВА планує замовити 150 ноутбуків Acer. На це адміністрація запланувала 3 мільйони гривень.
Відповідний тендер було оприлюднено на сайті публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».
Тендерною документацією передбачено, що ноутбуки мають бути новими, не раніше 2022 року випуску, з гарантією не менше 12 місяців з моменту поставки замовнику.
Виходячи з запланованої суми, вартість одного ноутбуку має складати не більше 20 тисяч гривень.
Переможець тендеру має поставити товар до 25 грудня цього року.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що управління з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА придбало три ноутбуки за 80 тисяч 850 гривень.
раніше міжнародні партнери передали ноутбуки для працівників ЦНАПу та інших органів місцевого самоврядування Миколаєва.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|