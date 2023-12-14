У Заводському районі Миколаєва розпочався демонтаж частини зруйнованого російською ракетою будинку за адресою вулиця Карпенка 49/1.
Йдеться про демонтаж знищеного 6 під'їзду будівлі, повідомили «НикВести» місцеві жителі.
Наразі будинок огородили металевим парканом, на місці проведення робіт працює спеціалізована техніка.
Нагадаємо, що російська ракета влучила у багатоповерхівку на Карпенко 29 червня 2022 року. Пошукові роботи тоді тривали три дні. Внаслідок ракетного удару загинули вісім цивільних.
Пізніше у мережі зʼявилося відео моменту влучення російської ракети у пʼятиповерхівку. Водночас в Міністерстві оборони Росії прозвітували, що знищили «базу підготовки іноземних найманців».
Пізніше жителі Миколаєва поскаржились, що у квартирах зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки оселилися безхатченки та перебувають без нагляду підлітки.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».
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У Заводському районі Миколаєва розпочався демонтаж частини зруйнованого російською ракетою будинку за адресою вулиця Карпенка 49/1.
Йдеться про демонтаж знищеного 6 під'їзду будівлі, повідомили «НикВести» місцеві жителі.
Наразі будинок огородили металевим парканом, на місці проведення робіт працює спеціалізована техніка.
Нагадаємо, що російська ракета влучила у багатоповерхівку на Карпенко 29 червня 2022 року. Пошукові роботи тоді тривали три дні. Внаслідок ракетного удару загинули вісім цивільних.
Пізніше у мережі зʼявилося відео моменту влучення російської ракети у пʼятиповерхівку. Водночас в Міністерстві оборони Росії прозвітували, що знищили «базу підготовки іноземних найманців».
Пізніше жителі Миколаєва поскаржились, що у квартирах зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки оселилися безхатченки та перебувають без нагляду підлітки.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».