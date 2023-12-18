У понеділок, 18 грудня, польські перевізники розпочинають нову акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. До них долучаться і фермери з організації «Об’єднане село».

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер.

Зазначається, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації «Об’єднане село». Блокада має розпочатися о 13.30 за місцевим часом.

Відомо, що фермери долучаться до блокування «у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку».

Фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.