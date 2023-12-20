В Миколаївській області рівень інфляції за 2023 рік виріс на 2,9% — найбільше подорожчали м’ясо та м’ясопродукти при цьому подешевшали овочі та яйця.

Відповідну статистику вказано у «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», пишуть «НикВести».

За останніми статистичними даними, інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у вересні 2023 року зросла на 0,5% порівняно з попереднім місяцем.

«Значний вплив на цей процес має сприйняття споживчого попиту, який залишається пригніченим через збільшення рівня безробіття та скорочення реальної заробітної плати. Додатково, зовнішня міграція громадян України відбувається внаслідок зростаючих безпекових ризиків, що також впливає на загальний споживчий попит», – сказано в повідомлені.

Найбільший приріст цін зафіксований у категорії м'яса та м'ясопродуктів — 15,3%, хліба, риби, масла, цукру та безалкогольних продуктів.

Водночас, деякі товари подешевшали: овочі втратили 27,2% вартості, а яйця подешевшали на 30,7%. Одяг і взуття, хоча й підвищили свої ціни на 3,0%, відзначаються зниженням цін на окремі позиції, зокрема взуття подорожчало на 8,4%, тоді як одяг подешевшав на 2,0%.

Зазначимо, що станом на червень рівень інфляції в Миколаївській області становив 5,2%. Також Миколаївщина була у списку областей з найбільшим рівнем інфляції з початку року. Однак з часом ріст цін в регіоні сповільнився. Наприклад, у вересні інфляція порівняно з серпнем становила 0,5%, з початку року — 2,9%.