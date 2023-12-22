У Миколаєві підбили підсумки року, присвяченого творчості поета Дмитра Кременя, презентувавши документальний фільм про автора «Небесне і земне».

Захід пройшов у четвер, 21 грудня, в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького, повідомляє кореспондент «НикВести».

Авторка фільму, миколаївська журналістка Інга Хоржевська, ділячись своїми думками щодо реалізації усіх заходів, присвячених поетові, та створенні даної роботи, розповіла, що рядки з віршів Дмитра Кременя і по сьогодні актуальні і дають сили, аби боротись задля майбутнього України.

— Рік 70-річчя Дмитра Кременя, я думаю, був покликаний не тільки звернути увагу на його творчість, а вчергове замислитись над тим, що саме він писав. Про відповідальність перед собою, перед своєю землею, Батьківщиною. Дмитро Дмитрович був людиною високого інтелекту та відповідальності. Протягом свого життя він по-своєму боровся за Україну. І цей рік, другий рік, надтяжких випробувань для нас, зі словом Дмитра Кременя, давався нам легше. Бо своїми рядками він давав нам надію на те, що Україна буде такою, яку він змальовував у своїх візіях, — поділилась Інга Хоржевська.

Сам фільм «Небесне і земне» — розповідь про життя миколаївського поета, народженого на Закарпатті. До участі в ньому долучились миколаївські письменники, журналісти, культурні та громадські діячі.

«В житті Дмитра Кременя і небесне, і земне завжди було пов’язане між собою. Дорога поета пролягла із дивних Карпат до розкішного Півдня. Селище Казанка, а згодом трохи провінційний, але затишний Миколаїв визначили долю талановитого митця і славного сину свого народу. Саме тут він набув слави і визнання», — йдеться на початку фільму.

У фільмі сказали своє слово про батька та чоловіка і родина Дмитра Кременя — Тарас Кремінь та дружина Ольга Кремінь, які розповіли про особливі сімейні моменти з життя, про які ніхто, крім них, не знав.

— Батько був і залишається для мене усім. Не тільки людиною, яка дала мені життя, підтримувала на різних лабіринтах долі, він хвилювався за мене і моїх колег-друзів, де б ми не були і чим би не займались. За ці роки ми пройшли стільки, скільки не проходила жодна європейська країна, продовжуємо виборювати свої права. Тому батько є для мене всесвітом, тією українською Атлантидою, в пошуках якої ми знайдемо своє щастя, — розповідає під кінець фільму син поета Тарас Кремінь.

Над створенням фільму працювала команда миколаївського телеканалу «МАРТ». Робота була виконана на замовлення Управління у справах культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в рамках виконання програми розвитку української мови.

Нагадаємо, в 2020 році постійна комісія Миколаївської обласної ради з питань культури, науки та освіти, сім'ї, молоді та спорту вирішила підтримати пропозицію присвоїти закладу ім'я Дмитра Кременя.

Під час нещодавнього засідання онлайн-сесії 14 вересня депутати провалили голосування за включення в порядок денний відповідної пропозиції Вікторії Москаленко.

Це не перше провальне голосування Миколаївської обласної ради. До того, в березні, в ході сесії рішення з перейменування не підтримали14 депутатів.

Як відомо, в 2023 році святкується 70-річчя миколаївського поета Дмитра Кременя. З цього приводу Миколаївський академічний художній драматичний театр розпочав гастрольний тур по містам України. Одна з вистав акторської трупи, «Земний монолог», присвячена саме поетові.

Дмитро Дмитрович Кремінь був видатним миколаївським поетом, публіцистом, заслуженим діячем культури, лауреатом премії імені Тараса Шевченка. Про його смерть стало відомо 25 травня 2019 року.