Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через вилучення військового податку 2024 рік для Миколаєва стане «роком економії та скорочень усіх видатків».

Про це йдеться у звіті міського голови за 2023 рік, пишуть «НикВести».

Через це влада Миколаєва збирається посилити роботу міжнародними організаціями.

— Цього року з місцевих бюджетів було вилучено ПДФО військовослужбовців та правоохоронців. Для Миколаєва це означає втрату 46% міського бюджету. Таким чином, 2024-й стане для нас роком економії та скорочень усіх видатків. Для того, щоб і надалі покращувати роботу наших комунальних підприємств, лікарень, освітніх та соціальних закладів, ми посилимо роботу з міжнародними організаціями. Будемо залучати благодійників та приватний бізнес і для допомоги Збройним силам, – йдеться у звіті міського голови.

Наступного року міська влада планує налагодити співробітництво Миколаїв з містами Глазго (Велика Британія) та Котка (Фінляндія), йдеться у звіті: «Усі необхідні перемовини ми вже провели та готуємо документи. Наразі напрацьовуємо план робіт у наступному році з Данією. У фокусі нашої уваги буде відновлення водопостачання, облаштування укриттів і бомбосховищ та відбудова навчальних закладів і житлового сектору».

Нагадаємо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Також ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.