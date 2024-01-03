Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 січня.

Згідно з даними регулятора, американський долар подорожчав, водночас в європейської валюти фіксують падіння.

Зазначається, що курс долара США встановлено на рівні 38,08 гривні. Це на 7 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Що стосується євро, то курс встановлено на рівні 41,72 гривні. Це на 28 копійок менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

При цьому важливо враховувати, що ціни в пунктах обміну валют можуть значно відрізнятися від офіційного курсу, який встановлює Національний банк.

За даними порталу Мінфін, станом на 3 січня в середньому купівля долара США відбувається за курсом 38,75 гривні, а продаж — 39,17 гривні. Водночас купівля євро в середньому відбувається за курсом 42,48 гривні, а продаж — 43,10 гривні.

Нагадаємо, у Національному банку презентували нову пам’ятну моменту «Захисниці», присвячену українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.