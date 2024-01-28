У Франції українські борці вибороли три нагороди на етапі Прем’єр-ліги з карате.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

«Золото, срібло та бронза — такий підсумок виступу представників збірної України на етапі Прем’єр-ліги», — повідомив НОК.

Третю в кар’єрі медаль найвищого ґатунку на турнірах цієї серії виборов у французькій столиці Валерій Чоботар.

«Відзначимо, що на шляху до золота у ваговій категорії до 84 кг 30-річний каратист з Чернівців здолав дворазового чемпіона світу єгиптянина Юссефа Бадаві (3:0), а у фіналі взяв гору над Константіносом Мастрогіаннісом з Греції (0:0)», — зауважили в комітеті.

Віцечемпіонкою турніру у ваговій категорії до 61 кг, здобувши таким чином 15-ту в кар’єрі медаль Прем’єр-ліги, стала Аніта Серьогіна.

А бронзу у вазі понад 84 кг виборов Ризван Талібов.

Українські каратисти, Фотоколаж: НОК

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.