Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

Польські фермери 10 лютого розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як повідомили українські прикордонники з посиланням на інформацію Прикордонної варти Польщі, об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині – Медика».

«На в’їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – додали у ДПСУ.

Речник відомства Андрій Демченко ще вранці 10 лютого повідомляв, що польські фермери продовжували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні – «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська – Гребенне» та «Шегині – Медика».

Усього на українсько-польському кордоні на перетин чекали 1300 ваговозів.

Нагадаємо, що 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

У грудні через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.

Після цього стало відомо, що міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Протест буде припинено із завтрашнього дня та до 1 березня.

Наприкінці січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.