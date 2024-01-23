Денис Шмигаль та Дональд Туск

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.

Про це глава Кабміну повідомив під час спільного брифінгу з польським колегою, передає Укрінформ.

Сторони обговорили і хочуть запроваджувати спільний прикордонний контроль, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску.

«Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики. Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14», — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі політсили країни переконані, що Україну потрібно підтримувати всіма доступними способами.