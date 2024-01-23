Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.
Про це глава Кабміну повідомив під час спільного брифінгу з польським колегою, передає Укрінформ.
Сторони обговорили і хочуть запроваджувати спільний прикордонний контроль, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску.
«Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики. Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14», — наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі політсили країни переконані, що Україну потрібно підтримувати всіма доступними способами.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.
Про це глава Кабміну повідомив під час спільного брифінгу з польським колегою, передає Укрінформ.
Сторони обговорили і хочуть запроваджувати спільний прикордонний контроль, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску.
«Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики. Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14», — наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі політсили країни переконані, що Україну потрібно підтримувати всіма доступними способами.