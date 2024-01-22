Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з президентом України Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі політсили країни переконані, що Україні потрібно підтримувати всіма доступними способами.

Про це він заявив під час візиту до Києва в понеділок 22 січня.

«Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі», — сказав польський премʼєр.

За словами Дональда Туска, в Польщі всі політичні сили розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.