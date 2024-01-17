Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.

Про це вона заявила під час виступу в Європейському парламенті, цитує Цензор.Нет.

«Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, йдеться про розширення до 35 країн-членів Євросоюзу.

«Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою. Але також через роботу демократичних інституцій», — наголосила вона.

Президентка ЄК нагадала, що Євросоюз погодився на початок переговорів з Молдовою, а Грузії надали статус кандидата на членство.

Фон дер Ляєн також додала, що країни Західних Балкан є частиною європейської спільноти.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.