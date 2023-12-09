У суботу, 9 грудня, у столиці Грузії проходить проєвропейський марш під девізом «Наш голос Євросоюзу», до якого приєдналась президент країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє грузинський Перший канал.

Зазначається, що марш стартував із площі Першої Республіки, після чого учасники попрямували до площі Європи, де під час акції планують розгорнути найбільший прапор Євросоюзу.

У марші, організованому з ініціативи громадянського суспільства, поряд із громадянами беруть участь представники політичних партій. У ході також бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Так багато людей прийшли, і так багато людей донесли свій голос до Європи. Європа – це простір, де люди мають найбільше значення, де їх вільна думка має найбільше значення», — сказала Саломе Зурабішвілі.

Вона висловила надію, що вільна думка грузинів буде врахована і вони зможуть відсвяткувати це після 15 грудня, коли будуть відомі результати обговорення питання кандидатського статусу на саміті лідерів ЄС.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорювати надання Грузії кандидатського статусу.

Організатори додають, що кожна зірка, зображена на рекордному прапорі, виготовлена в різних регіонах Грузії, що виражає прагнення всього суспільства до європейської інтеграції.

Нагадаємо, що Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це друга компанія, якій це дозволили.