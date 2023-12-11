Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Про це повідомило видання Euractiv.

Зазначається, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня обговорюватимуться кілька питань, що стосуються України. Перше з них — початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання Україні 50 мільярдів євро економічної підтримки та ще 20 мільярдів євро на потреби української армії. Крім того, на порядку денному — новий пакет санкцій проти РФ.

Видання наголошує, що забезпечення нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим на тлі проблем з узгодженням фінансування у США.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС «стратегічну дискусію» щодо підтримки Києва.

На думку дипломатів ЄС, заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх приєднання до ЄС Віктор Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС у коментарі виданню заявили, що якщо Угорщина заблокує підтримку України, початок переговорів про вступ може бути відкладений до березня.

«Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші хвилюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати», — додає видання.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на засіданні Європейської Ради розглядатимуть чотири питання, пов’язані з Україною. Ключове питання — це відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Раніше повідомлялось що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.