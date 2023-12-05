Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Про це написала «Європейська Правда» з посиланням на видання Politico.

Джерело видання у Парижі заявило, що у Емманюеля Макрона вважають, що Віктора Орбана все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС.

За словами чиновника, Віктор Орбан «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС.

«Це суто тактичний момент, тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди», — зазначив співрозмовник видання.

Дипломат з іншої країни ЄС назвав погрози Віктора Орбана політичним спектаклем і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам, кажучи: «Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?»

Однак ще один високопоставлений дипломат з третьої країни ЄС сказав, що Віктор Орбан стає все непоступливішим. Представник ЄС у Брюсселі також сказав, що цього разу він, здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.

Нагадаємо, що Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

Також міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар каже, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в ЄС.