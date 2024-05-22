Піщана коса на Намиві у Миколаєві у 2021 році. Скриншот з відео.

При в’їзді на піщану косу в мікрорайоні Намив у Миколаєві встановлять дорожній знак, який забороняє рух автомобільного транспорту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».

За словами начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олега Кукси, дорожній знак 3.1 (рух заборонено) встановлять на вулиці Лазурній навпроти будинку №2/2 у напрямку руху до піщаної коси.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що місцеві мешканці неодноразово скаржилися на автомобілі, що заїжджають на територію коси.

— Тому хочемо встановити знак, щоб заборонити робити це, — сказав Олександр Сєнкевич.

Рішення підтримали всі 13 учасників засідання.

Нагадаємо, як у міській раді заявили, що миколаївці псують дорожні знаки. Так, за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.