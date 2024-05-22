При в’їзді на піщану косу в мікрорайоні Намив у Миколаєві встановлять дорожній знак, який забороняє рух автомобільного транспорту.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».
За словами начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олега Кукси, дорожній знак 3.1 (рух заборонено) встановлять на вулиці Лазурній навпроти будинку №2/2 у напрямку руху до піщаної коси.
Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що місцеві мешканці неодноразово скаржилися на автомобілі, що заїжджають на територію коси.
— Тому хочемо встановити знак, щоб заборонити робити це, — сказав Олександр Сєнкевич.
Рішення підтримали всі 13 учасників засідання.
Нагадаємо, як у міській раді заявили, що миколаївці псують дорожні знаки. Так, за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.
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При в’їзді на піщану косу в мікрорайоні Намив у Миколаєві встановлять дорожній знак, який забороняє рух автомобільного транспорту.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».
За словами начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олега Кукси, дорожній знак 3.1 (рух заборонено) встановлять на вулиці Лазурній навпроти будинку №2/2 у напрямку руху до піщаної коси.
Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що місцеві мешканці неодноразово скаржилися на автомобілі, що заїжджають на територію коси.
— Тому хочемо встановити знак, щоб заборонити робити це, — сказав Олександр Сєнкевич.
Рішення підтримали всі 13 учасників засідання.
Нагадаємо, як у міській раді заявили, що миколаївці псують дорожні знаки. Так, за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.