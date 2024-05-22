Демонтаж ліцею в смт Первомайське на Миколаївщині. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

У селищі Первомайське на Миколаївщині демонтували ліцей, який був пошкоджений внаслідок російських ударів. Замість нього донори встановлять у населеному пункті тимчасовий навчальний центр.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Клейонкою вкривалися, бо зі стелі текло». Репортаж з Первомайського».

— У 2019 році була одною з перших школою в області. Був зроблений шикарний ремонт, була придбане обладнання найсучасніше, корисне для дітей, але, на жаль, війна зруйнувала це приміщення. Як ми бачимо, школа майже вже знесена, рішенням експертної комісії було знесення будівлі. Але ми віримо та надіємось, що на цьому місці побудують нову, сучасну, гарну школу, — розповів директор місцевого будинку культури Микола Левківський.

Голова Первомайської громади Максим Коровай у коментарі «НикВести» розповів, що сьогодні замість демонтованого ліцею планується відкриття тимчасового модульного освітнього центру. Проект реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та фонду SavED.

— Це буде в іншому місці, не там де був ліцей. Буде розраховано за попередніми узгодженнями до 200 дітей, це і дошкільнята і діти зі шкіл громади, — розповів Максим Коровай.

Він зазначив, що донори обіцяють відкрити центр до початку наступного 2024-2025 навчального року. Навчання проходитиме у змішаному форматі, оскільки поруч, на території, де планують розмістити навчальний центр, є відповідно облаштоване укриття для учнів та персоналу майбутнього закладу.

За словами голови громади, в майбутньому планується відбудова стаціонарної будівлі Первомайського ліцею, також за рахунок донорів.

— На майбутнє ми працюємо над створенням проекту стаціонарної будівлі на місці демонтованого ліцею. Робота йде, проект напрацьовується, він в принципі напрацьовувався з моменту деокупації громади, тому що ліцей був значно пошкоджений ракетами та російськими снарядами. Зараз поки що начерки робляться. Ми також співпрацюємо по цьому з донорами SavED та USAID, — зазначив Максим Коровай.

Нагадаємо, в лютому цього року у селі Любомирівка в Миколаївській області демонтували школу, яку обстріляли російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення. Однак батьки дітей обурені демонтажем, за їхніми словами, що пошкоджено було лише одне крило, де знаходився спортзал, а інша частина була ціла. Тепер школи в селі немає, а як діти навчатимуться, коли вийдуть на очний формат, невідомо.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання.У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.