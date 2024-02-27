У селі Любомирівка в Миколаївській області демонтували школу, яку обстріляли російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в репортажі «Суспільне Миколаїв».

Удар по школі росіяни нанесли з танку у березні 2022 року. Тоді постраждав спортзал закладу.

— Перший прильот був у спортзал. Стояв танк російський та техніка. Наша молодь вийшла до танка та почала кричати, аби вони йшли з села, тоді танк розвернувся та паралельно землі вистрілив в стіну спортзалу. Дірка була, напевно, в мій зріст і метри півтора-два в діаметрі. Школа була закрита, росіяни вибили її. Після цього я ще приходила до школи, намагалась у кабінетах трошки прибрати скло. Але коли я приїхала 14 листопада після звільнення, у школі були страшні наслідки атаки. Другий поверх в декількох кабінетах провалився на перший, — розповідає вчителька школи Марина.

У населеному пункті зараз мешкають понад 200 людей, з яких 20 — діти. Наразі вони дистанційно вчаться в інших закладах регіону.

Батьки дітей обурені демонтажем, адже кажуть, що пошкоджено було лише одне крило, де знаходився спортзал, а інша частина була ціла. Тепер школи в селі немає, а як діти навчатимуться, коли вийдуть на очний формат, невідомо.

— Крило, де був садочок, їдальня, кабінет хімії, фізики та історії — були цілі. Ми вважали, що нам залишать цю сторону і відбудують. Спочатку так і казали, а техніка заїхала і відразу почала ламати цю сторону, не ту, де від спортзалу була дірка добротна, а з цієї сторони, — поскаржилась Олена Кожушна.

У відділі освіти Шевченківської громади журналістам повідомили, що школу внаслідок пошкоджень реорганізували у філію ліцею, а діти та педагоги переведені до навчальних закладів громади.

За словами начальниці відділу Тетяни Гончаренко, по завершенню війни у селі побудують молодшу 1-4 класів.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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