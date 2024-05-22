З вересня у мистецьких школах Миколаєва зміниться розмір плати за навчання дітей на 2024-2025 навчальний рік.
Про це йшлось під час засідання виконавчого комітету у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».
Для мистецьких шкіл Миколаєва встановлять нову щомісячну плату за навчання та список пільгових категорій. Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров зазначив, що востаннє оплата змінювалась у 2021 році.
— Три роки вона трималась на тому рівні, якою була до повномасштабного вторгнення. Всі школи у нас тримаються на одному рівні по вартості навчання, але вона не наближається навіть до середньої по всій Україні, — підкреслив Юрій Любаров.
Розмір плати за навчання залежить від обраного фаху навчання і становить тепер наступні ціни:
Крім того, встановлені додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100% для таких категорій дітей:
Для отримання пільг батьки або особи, що їх замінюють, мають подати необхідні документи до 1 вересня на ім’я керівника закладу освіти. При наявності права на декілька пільг застосовується лише одна, а при навчанні за двома і більше спеціальностями — пільги надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.
Нагадаємо, що в одній з громад Миколаївського району ліквідували мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулось до правоохоронних органів.
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З вересня у мистецьких школах Миколаєва зміниться розмір плати за навчання дітей на 2024-2025 навчальний рік.
Про це йшлось під час засідання виконавчого комітету у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».
Для мистецьких шкіл Миколаєва встановлять нову щомісячну плату за навчання та список пільгових категорій. Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров зазначив, що востаннє оплата змінювалась у 2021 році.
— Три роки вона трималась на тому рівні, якою була до повномасштабного вторгнення. Всі школи у нас тримаються на одному рівні по вартості навчання, але вона не наближається навіть до середньої по всій Україні, — підкреслив Юрій Любаров.
Розмір плати за навчання залежить від обраного фаху навчання і становить тепер наступні ціни:
Крім того, встановлені додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100% для таких категорій дітей:
Для отримання пільг батьки або особи, що їх замінюють, мають подати необхідні документи до 1 вересня на ім’я керівника закладу освіти. При наявності права на декілька пільг застосовується лише одна, а при навчанні за двома і більше спеціальностями — пільги надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.
Нагадаємо, що в одній з громад Миколаївського району ліквідували мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулось до правоохоронних органів.