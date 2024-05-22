З вересня у мистецьких школах Миколаєва зміниться розмір плати за навчання дітей на 2024-2025 навчальний рік.

Про це йшлось під час засідання виконавчого комітету у середу, 22 травня, пишуть «НикВести».

Для мистецьких шкіл Миколаєва встановлять нову щомісячну плату за навчання та список пільгових категорій. Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров зазначив, що востаннє оплата змінювалась у 2021 році.

— Три роки вона трималась на тому рівні, якою була до повномасштабного вторгнення. Всі школи у нас тримаються на одному рівні по вартості навчання, але вона не наближається навіть до середньої по всій Україні, — підкреслив Юрій Любаров.

Розмір плати за навчання залежить від обраного фаху навчання і становить тепер наступні ціни:

Фортепіано — 500 грн (було 330 грн);

Гітара, вокал — 500 грн (було 400 грн);

Струнно-смичкові інструменти — 400 грн (було 280 грн);

Духові, ударні інструменти — 400 грн (було 280 грн);

Хорове — 400 грн (було 250 грн);

Театральне відділення — 400 грн (було 270 грн);

Хореографія — 400 грн (було 300 грн);

Баян, акордеон, домра, балалайка, бандура — 400 грн (було 250 грн);

Художнє відділення в дитячих школах мистецтв та ДМШ № 8 — 500 грн (було 320 грн);

Дитяча художня школа — 500 грн (було 350 грн).

Крім того, встановлені додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100% для таких категорій дітей:

діти, батьки яких є учасниками бойових дій, антитерористичної операції або операції об’єднаних сил, або брали участь у заходах для забезпечення оборони України;

діти, батьки яких загинули, померли або зникли безвісти під час участі у вищезазначених заходах.

Для отримання пільг батьки або особи, що їх замінюють, мають подати необхідні документи до 1 вересня на ім’я керівника закладу освіти. При наявності права на декілька пільг застосовується лише одна, а при навчанні за двома і більше спеціальностями — пільги надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.

Нагадаємо, що в одній з громад Миколаївського району ліквідували мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулось до правоохоронних органів.