Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар каже, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в ЄС.

Про це словацький міністр сказав в інтерв’ю виданню Štandard.

Юрай Бланар вважає, що до членства України в Євросоюзі «ще дуже-дуже далеко».

«Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту», — зазначив глава словацького МЗС.

Він вважає, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, «але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан».

Юрай Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але «ви маєте відповідати повністю всім критеріям».

Нагадаємо, що новий уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму понад 40 мільйонів євро, запропонований колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.