Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».
Про це Віктор Орбан написав у мережі Х
«Очевидно, що пропозиція ЄК (почати переговори про вступ України до ЄС — прим.) необґрунтована та погано підготовлена. Цьому питанню немає місця у порядку денному саміту», — йдеться у дописі.
У відеоролику, прикріпленому до допису, Орбан зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох країн-членів», зокрема Угорщини.
«Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію — прим.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди», — заявив Віктор Орбан.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ.
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».
Про це Віктор Орбан написав у мережі Х
«Очевидно, що пропозиція ЄК (почати переговори про вступ України до ЄС — прим.) необґрунтована та погано підготовлена. Цьому питанню немає місця у порядку денному саміту», — йдеться у дописі.
У відеоролику, прикріпленому до допису, Орбан зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох країн-членів», зокрема Угорщини.
«Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію — прим.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди», — заявив Віктор Орбан.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ.