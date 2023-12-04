Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

Про це Віктор Орбан написав у мережі Х

«Очевидно, що пропозиція ЄК (почати переговори про вступ України до ЄС — прим.) необґрунтована та погано підготовлена. Цьому питанню немає місця у порядку денному саміту», — йдеться у дописі.

У відеоролику, прикріпленому до допису, Орбан зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох країн-членів», зокрема Угорщини.

«Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію — прим.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди», — заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ.