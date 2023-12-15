Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.

Про це він написав у соцмережі X.

«Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», — написав Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення голови Євроради Шарля Мішеля про відкриття переговорів.

Як відомо, є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

«Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Зазначимо, що відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.

Також лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягав, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запрошував угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

У четвер, 14 грудня, Європейський парламент знову закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.

Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.