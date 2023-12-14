Європейський парламент закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в ухваленій у середу незобов’язуючій резолюції парламенту, яку затвердили 468 голосами «за» і 9 «проти».

Депутати Європарламенту закликали саміт лідерів ЄС на своєму засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, а також з Боснією та Герцеговиною — за умови здійснення певних реформаторських кроків.

Парламентарі також закликали надати статус кандидата на вступ до ЄС Грузії.

Депутати Європарламенту привітати новий План зростання для Західних Балкан і закликали лідерів ЄС також без зволікань ухвалити рамки переговорів, як тільки будуть виконані відповідні вимоги, що стосуються кожної з країн-кандидатів, з метою швидкого початку переговорів про вступ.

Депутати Європарламенту привітали зацікавленість і політичну волю багатьох країн до вступу в ЄС і визнали серйозні зусилля, що докладаються для виконання вимог, необхідних для членства. Вони також привітали готовність уряду Вірменії зблизитися з Європейським Союзом.

Європарламентарі вважають, що ЄС повинен встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до ЄС до кінця цього десятиліття.

Однак, на їхню думку, не повинно бути ніякого прискореного шляху до членства.

Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати і потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі і захисту меншин, а також економічним реформам.

Депутати Європарламенту закликали наступний склад Єврокомісії призначити комісара з питань розширення і забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення ЄС.

Депутати Європарламенту рішуче засудили заяви прем’єр-міністра Угорщини про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також про зміну політики країни щодо Косова. Вони наголосили, що заяви Віктора Орбана перешкоджають процесу розширення ЄС, і попередили про потенційні негативні наслідки головування Угорщини в Раді ЄС у липні 2024 року.

Резолюція також підкреслила необхідність проведення внутрішніх реформ ЄС паралельно з процесом розширення з метою посилення здатності Європейського Союзу ефективно інтегрувати нових членів, у тому числі шляхом запровадження голосування кваліфікованою більшістю голосів, яке також застосовуватиметься до рішень у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, а також у сферах, пов’язаних з процесом вступу до Євросоюзу.

Раніше повідомлялось що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.