Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Текст звернення, а також фотокопія листа є у розпорядженні «Європейської правди».

«Ми, представники угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємося до Вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року», — йдеться у зверненні.

Лідери угорських громад наголошують, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

«Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою», — заявили вони. «Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», — наголошують лідери угорських громад.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова «Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Це лідери всіх ключових об’єднань угорців, крім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття). Лідер КМКС Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, в Україні проти нього проведена кримінальна справа. КМКС за чинного керівництва вважають підконтрольною Віктору Орбану.

Раніше повідомлялося, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Нагадаємо, що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.