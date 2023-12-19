Через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.

Про це під час брифінгу заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Він повідомив, що українські перевізники втрачають близько 300-350 євро за кожну вантажівку за день простою на кордоні. Зараз вони шукають способи мінімізувати збитки, перенаправляючи вантажівки через кордон з іншими країнами, зокрема Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

Крім того, на його погляд, ситуація з блокадою така, що більшість українських водіїв навряд чи повернуться до свят додому. Також він зазначає, що Польща також зазнає значних економічних втрат.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.