Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Протест буде припинено із завтрашнього дня та до 1 березня.

Про це повідомляє місцеве видання tvn24.pl.

«Протест стосується багатьох аспектів міжнародної та внутрішньої політики. Складність питань призвела до того, що переговори та робота тривали більше місяця. Акцію протесту зупинено до 1 березня. Це не означає закінчення діалогу, навпаки, ми починаємо дуже інтенсивні, конструктивні переговори, які мають дати конкретний ефект – реалізацію положень, про які ми домовилися», — сказав міністр Даріуш Клімчак.

Протест буде припинено на пунктах пропуску «Корчова», «Гребенне» та «Дорогуськ».

«Якщо нам не вдасться знайти рішення, ми повернемося на кордон. Ми даємо міністерству мандат довіри. Це не капітуляція, а стратегічна пауза», — прокоментував лідер протестувальників Рафал Меклер.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

У грудні через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.

Нагадаємо, раніше новий польський уряд обіцяв надати письмові гарантії своїм фермерам, щоб ті припинили блокувати пункт пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.