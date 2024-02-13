У Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно перед переїздом у Дорогуську.

Про це пише TVN24 з посиланням на окружну прокуратуру Хелма.

«Розслідування розпочато за двома напрямками — це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів», — зазначила речниця окружної прокуратури в Люблін Агнешка Кепка.

Вказано, що за відповідні порушення передбачено п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

«Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», — зазначили в Мінагрополітики.

В свою чергу посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні. Він назвав інцидент «ганебним злочином».

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном.