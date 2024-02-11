Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок: Скриншот з відео

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

За даними польського видання RFM 24, справу розслідує поліція.

Відео з місця інциденту з’явилося на сторінці farmer.pl у Facebook.

Відомо, що учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу. Це сталося орієнтовно об 11:30 на державній дорозі № 12 до прикордонного переходу в Дорогуську.

«Після оформлення до Польщі вʼїхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України», — сказала польським ЗМІ комісарка поліції у Хелмі Ева Чиж.

Вона додала, що силового протистояння під час цих подій не було. В поліції наголосили, що зʼясовують подробиці події та вилучають докази. Матеріали згодом обіцяють направити до прокуратури.

«Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків», — сказала Хелмі Єва Чиж.

Водночас польські правоохоронці зазначили, що українці не складали заяв до поліції на протестувальників.

Польський портал farmer.pl повідомив, що фермери відібрали проби висипаного зерна та нібито мали надати їх на перевірку на вміст заборонених речовин.

Також портал додав, що на тлі дій польських протестувальників українські водії починають висловлювати незадоволення — кілька десятків українців намагалася прорвати блокаду поляків. Ситуація у пункті пропуску залишається напруженою.

Нагадаємо, польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.