Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок: Скриншот з відео

Поліція Польщі відкрила провадження через розсипане польськими фермерами зерно з українських тірів, які рухалися транзитом до Литви

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

«Посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину», — написав він.

Василь Зварич вважає, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні.

«Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому», — додав він.

Нагадаємо, що польські фермери, які протестують біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Фермери почали блокаду минулого тижня, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Також повідомлялося, що у понеділок, 12 лютого, польські перевізники продовжили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.