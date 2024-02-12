Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

У понеділок, 12 лютого, польські перевізники продовжили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у чергах знаходяться поняд тисячу вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 - навпроти пункту пропуску «Ягодин».

«Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися», — розповів Андрій Демченко.

Також він зазначив, що в чергу близько 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Краківець». Цей напрямок не блокувався, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон.

Нагадаємо, що 9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.