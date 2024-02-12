У понеділок, 12 лютого, польські перевізники продовжили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, у чергах знаходяться поняд тисячу вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 - навпроти пункту пропуску «Ягодин».
«Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися», — розповів Андрій Демченко.
Також він зазначив, що в чергу близько 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Краківець». Цей напрямок не блокувався, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон.
Нагадаємо, що 9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.
Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
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У понеділок, 12 лютого, польські перевізники продовжили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, у чергах знаходяться поняд тисячу вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 - навпроти пункту пропуску «Ягодин».
«Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися», — розповів Андрій Демченко.
Також він зазначив, що в чергу близько 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Краківець». Цей напрямок не блокувався, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон.
Нагадаємо, що 9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.
Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.