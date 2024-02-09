Андрій Демченко. Скріншот з ефіру телемарафону

Польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону та видання «Українська правда».

Зараз заблоковано рух транспортних засобів на напрямку трьох пунктів пропуску — це «Ягодин», «Рава-Руська» і «Шегині».

Андрій Демченко зазначив, що близько 10:10 вже розпочато блокування перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону.

У коментарі «Українській правді» Андрій Демченко зазначив, що водії автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, можуть оминути місце протесту об’їзною дорогою.

Після 11:00 близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску «Гребенне».

Тут протестувальники пообіцяли пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Після 11:30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Протестувальники заявили про намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів, за попередніми даними, відбуватиметься без змін.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.