Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок: Скриншот з відео

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі, передає «Європейська правда».

Чеслав Секерський назвав висипання зерна «не зовсім адекватною формою протесту», але водночас додав, що до неї «часто вдаються фермери в різних країнах».

«Фермери не опанували свої емоції, але слід памʼятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай», — йдеться у заяві польського міністра.

Він зазначив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму вирішення складних проблем.

«Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків», — підкреслюється в заяві міністра.

Водночас він назвав «не зовсім стриманою» реакцію української влади. На його думку, «занадто різкою була форма заяв заступника міністра економіки, а раніше мера Львова, інші українські політики також були надто емоційними у своєму спілкуванні».

«Я розумію невдоволення української влади до труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також повністю усвідомлюю, що торгівля йде в обох напрямках, і ми також експортуємо в Україну», — додав Чеслав Секерський.

Він вважає, що «польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати й надалі».

«Однак вони хотіли б, щоб ця допомога йшла на користь українському бюджету, на користь фермерам, а не олігархам, які володіють величезними площами землі для вирощування зернових та інших видів сільськогосподарського виробництва. Саме вони в основному стоять за цим величезним імпортом, який підриває стабільність агропродовольчих ринків в Європі», — сказав міністр.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

«Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», — зазначили в Мінагрополітики.

В свою чергу посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні. Він назвав інцидент «ганебним злочином».