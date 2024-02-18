Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Зазначається, що у фіналі плавці, що стали призерами, мали такі результати:
Це перша перемога України на 50 метрах вільним стилем в історії чемпіонатів світу. Медаль 21-річного Владислава Бухова стала першою нагородою для українських плавців на Чемпіонаті Світу-2024 у Досі.
Окрім того, для Владислава Бухова це перша нагорода на рівні дорослих чемпіонатів світу. Раніше він двічі зупинявся на чемпіонатах світу у півфіналах.
Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Зазначається, що у фіналі плавці, що стали призерами, мали такі результати:
Це перша перемога України на 50 метрах вільним стилем в історії чемпіонатів світу. Медаль 21-річного Владислава Бухова стала першою нагородою для українських плавців на Чемпіонаті Світу-2024 у Досі.
Окрім того, для Владислава Бухова це перша нагорода на рівні дорослих чемпіонатів світу. Раніше він двічі зупинявся на чемпіонатах світу у півфіналах.
Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.