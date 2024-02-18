Владислав Бухов. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Зазначається, що у фіналі плавці, що стали призерами, мали такі результати:

Владислав Бухов — 21,44 секунди; Камерон Макевой (Австралія) — 21,45; Бенджамін Прауд (Велика Британія) — 21,53.

Це перша перемога України на 50 метрах вільним стилем в історії чемпіонатів світу. Медаль 21-річного Владислава Бухова стала першою нагородою для українських плавців на Чемпіонаті Світу-2024 у Досі.

Окрім того, для Владислава Бухова це перша нагорода на рівні дорослих чемпіонатів світу. Раніше він двічі зупинявся на чемпіонатах світу у півфіналах.

Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

