Ремонт доріг у Миколаївській області. Архівне фото «НикВести

На ремонт однієї вулиці у Центральному районі Миколаєва планують витратити 3,3 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде розібрати 100 кубічних метрів старого асфальтобетонного покриття механізованим способом. Згідно тендерної документації він також має улаштувати основи та покриття з піщано-гравійною та гарячою асфальтобетонною сумішшю за допомогою асфальтоукладальника. У вартість робіт також входить перевезення 100 тонн сміття.

Усі роботи підрядник має завершити до 15 листопада 2024 року. Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 18 червня.

Тендер на ProZorro. Скриншот.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.

А на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.

Також повідомлялось, що цьогоріч управління ЖКГ Южноукраїнська хоче витратити ₴5,8 млн на ремонт доріг.