Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, фото: «НикВести»

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Zoom-конференція пройшла у грудні 2022 року, розповів нам у коментарі віцемер. В той період російсько-окупаційні війська систематично обстрілювали територію Миколаєва різним озброєнням, зокрема ціллю їх атак були промислові підприємства.

Скриншот з Єдиного державного реєстру декларацій

Під час онлайн-виступу для діячів з Німеччини посадовець доповів про екологічні виклики для міста, що були повʼязані з війною.

— Це був онлайн-виступ. Проєкт оплачувала Німеччина. Він був повʼязаний з наслідками бомбардування наших підприємств. Ми говорили про вплив війни на екологію Миколаєва внаслідок обстрілів, в тому числі, той вилив олії в в акваторії порту і так далі. Учасниками лекції були громадські діячі, науковці. Я цю лекцію фактично у автомобілі читав, вона невелика. Це було в грудні 2022 року. Єдине, що в 2023 році ці гроші мені зайшли, тому я їх задекларував торік. Був підписаний договір за надання освітніх послуг, тому був оформлений договір з компанією, — сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, заступники Миколаївського міського голови оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

А голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень. Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА.