Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, фото «НикВести»

Вивезення спецтехнікою великогабаритного сміття з території Заводського району коштуватиме бюджету Миколаєва 4,3 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

У період з травня по грудень 2023 року з території Заводського району мають вивезти 17270 кубічних метрів великогабаритного сміття.

Договір на вивезення сміття Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради уклала з підрядником без проведення тендеру. Там пояснили це рішення тим, що раніше вже оголошували торги на цю послугу, однак вони не відбулися через відсутність учасників. А це, вказують в адміністрації, є підставою знайти підрядника та укласти з ним договір без тендеру.

Договір на вивезення сміття Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради уклала з підрядником без проведення тендеру Договір на вивезення сміття Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради уклала з підрядником без проведення тендеру

Підрядником стала компанія «Микзагпослуга», яка зареєстрована у Миколаєві. Засновником фірми є Андрій Мамонтов, а керівником — Олександр Гончаров, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності компанії — будівництво трубопроводів. Водночас «Микзагпослуга» займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Серед видів діяльності вказано також: інші спеціалізовані будівельні роботи, вантажний автомобільний транспорт та збирання безпечних відходів. У власності компанії чотири транспортних засоби: три вантажівки та причеп.

Впродовж 2023 року «Микзагпослуга» отримала та завершила підрядів на 12,3 мільйонів гривень, понад 20% з яких — не конкурентні лоти. Минулого року виручка компанії склала 10,9 мільйонів гривень. За останні роки компанія ставала підрядником на послуги з вивезення великогабаритного утилізацію сміття в Інгульському та Заводському районах міста.

Скріншот з аналітичної системи YouControl

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».