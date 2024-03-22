Олександра Єфименко. Фото: НикВести.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Про це під час брифінгу сказала начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, передають «НикВести».

Олександра Єфименко пояснила, що на цих дільницях будуть зберігатися відходи, які накопичуються внаслідок військової агресії. Ці відходи складаються з бетону, цегли, пластикових труб водопостачання та водовідведення, уламків та склопакетів.

— У минулому році у п'яти громадах ми розпорядилися визначити місця, де ці відходи руйнувань мають складатися Зараз ще поступила Шевченківська громада. Тобто ми цю роботу продовжуємо, — сказала Олександра Єфименко.

За словами начальниці управління, для вирішення проблеми накопичення відходів необхідно придбати подрібнювач будівельних відходів, проте грошей на це немає.

— Від коштує не дешево: від 14 до 24 мільйонів гривень. Ми у цьому напрямку працюємо з нашими партнерами, ведемо переговори, співпрацюємо з міжнародними донорами для отримання такого подрібнювача, — сказала Олександра Єфименко.

Раніше «НикВести» писали, що полігон твердих побутових відходів Миколаєва можна буде використовувати для захоронення сміття ще максимум чотири роки, до кінця 2026 року.